Что можно и чего нельзя делать при ожоге

Конечно, взрыв на производстве - это крайний случай. Но происходит и масса менее масштабных происшествий, несущих угрозу здоровью. Ежегодно от неосторожно запущенных петард и неправильно подожженных фейерверков страдают десятки людей, прежде всего детей. Ожоги нередки и в быту: случайно "приложились" к утюгу, схватились за раскаленную ручку чугунной сковородки, опрокинули на себя кипящий чайник... Мало ли что случается? Хорошо, если ожог не сильный и не большой. А если повреждение серьезное? Что нужно делать и чего нельзя до приезда "скорой", рассказывает врач, ведущий научный сотрудник Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Геннадий Неудахин.
Внимание: опасно
Обжечься можно много чем: от открытого огня где-нибудь в лесу у костра и до контакта с паром, кипятком, раскаленной плитой. Ожог, как всем известно, можно получить и на солнце. Конечно, стоит быть осторожным и оберегать от возможного риска детей. Но если неприятность все же случилась, что делать в этом случае?
Любой ожог - это не только местное повреждение кожи, но и возможный ожоговый шок, и общая реакция организма. Чем больше площадь поражения и его глубина, тем тяжелее состояние пострадавшего.
В зависимости от глубины поражения выделяют три степени ожога.
I степень. Повреждается поверхностный слой кожи (эпидермис). Симптомы: боль и покраснение.
II степень. Повреждается не только эпидермис, но и дерма (собственно кожа). Симптомы: сильная боль, покраснение, образование пузырей, заполненных прозрачным содержимым.
III степень. Поражаются все слои кожи, а также расположенные под ней сосуды и нервы. Симптомы - пузыри разрушены или заполнены кровью, кожа теряет чувствительность и может даже обуглиться.
Когда срочно нужен врач
Лишь при ожоге I степени, и то, если площадь поражения небольшая, можно попытаться справиться самостоятельно. В остальных случаях, конечно же, нужна как минимум врачебная консультация, а возможно, и госпитализация.
Что делать до приезда "скорой"
- При ожогах I и II степени нужно постараться быстро охладить обожженное место холодной проточной водой, можно из-под крана;
- оптимальная температура воды 12-18 С (не ледяная);
- охлаждать 15-20 минут;
- проточная вода лучше, чем погружение в воду;
- после воздействия холодной водой накрыть область ожога чистой влажной тканью - марлей, салфеткой;
- при ожогах III степени лить на рану воду нельзя, нужно просто накрыть пораженный участок чистой влажной тканью;
- чтобы уменьшить боль, можно самому принять таблетку парацетамола или ибупрофена;
- при ожогах кистей и стоп аккуратно продеть между пальцами влажную ткань.
Чего делать нельзя?
- Если к ране прилипла одежда, не надо удалять ее самостоятельно;
- запрещено прокалывать пузыри;
- прикладывать к ожоговой ране снег, лед, вату, пытаться залепить ее пластырем;
- нельзя обрабатывать рану маслом, сметаной, кремами, мазями, спиртовыми лосьонами и дезинфицирующими жидкостями (перекись водорода, спирт, йод, зеленка);
- распространено мнение, что от сильного ожога может помочь моча - не надо ее использовать.
Первая помощь выглядит так: охладили, накрыли, обезболили. Все. Дальше решать будет врач: если ожог поверхностный, а площадь его невелика, возможно лечение дома.
- Но если при этом возникают тревожные симптомы (усиливается боль, повышается температура, область покраснения увеличивается), то, конечно же, не надо ждать, надо снова вызвать доктора.