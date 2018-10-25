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25.10.2018 00:00
Рубрика: Происшествия

Охладили, накрыли, обезболили

Что можно и чего нельзя делать при ожоге
Текст: Ирина Невинная
Российская газета - Неделя №7703 (240)
Взрыв на заводе по производству пиротехники в Гатчине еще раз напомнил: риск получить неожиданную травму есть всегда. И ожоги - одна из самых распространенных травм.
Игры с огнем — это красиво, но отнюдь не безопасно. Фото: depositphotos.com Игры с огнем — это красиво, но отнюдь не безопасно. Фото: depositphotos.com
Игры с огнем — это красиво, но отнюдь не безопасно. Фото: depositphotos.com

Конечно, взрыв на производстве - это крайний случай. Но происходит и масса менее масштабных происшествий, несущих угрозу здоровью. Ежегодно от неосторожно запущенных петард и неправильно подожженных фейерверков страдают десятки людей, прежде всего детей. Ожоги нередки и в быту: случайно "приложились" к утюгу, схватились за раскаленную ручку чугунной сковородки, опрокинули на себя кипящий чайник... Мало ли что случается? Хорошо, если ожог не сильный и не большой. А если повреждение серьезное? Что нужно делать и чего нельзя до приезда "скорой", рассказывает врач, ведущий научный сотрудник Центрального НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава России Геннадий Неудахин.

Внимание: опасно

Обжечься можно много чем: от открытого огня где-нибудь в лесу у костра и до контакта с паром, кипятком, раскаленной плитой. Ожог, как всем известно, можно получить и на солнце. Конечно, стоит быть осторожным и оберегать от возможного риска детей. Но если неприятность все же случилась, что делать в этом случае?

Любой ожог - это не только местное повреждение кожи, но и возможный ожоговый шок, и общая реакция организма. Чем больше площадь поражения и его глубина, тем тяжелее состояние пострадавшего.

Фото: Александр Корольков/ РГ
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В зависимости от глубины поражения выделяют три степени ожога.

I степень. Повреждается поверхностный слой кожи (эпидермис). Симптомы: боль и покраснение.

II степень. Повреждается не только эпидермис, но и дерма (собственно кожа). Симптомы: сильная боль, покраснение, образование пузырей, заполненных прозрачным содержимым.

III степень. Поражаются все слои кожи, а также расположенные под ней сосуды и нервы. Симптомы - пузыри разрушены или заполнены кровью, кожа теряет чувствительность и может даже обуглиться.

Ежегодно от неосторожно запущенных петард и фейерверков страдают десятки людей

Когда срочно нужен врач

Лишь при ожоге I степени, и то, если площадь поражения небольшая, можно попытаться справиться самостоятельно. В остальных случаях, конечно же, нужна как минимум врачебная консультация, а возможно, и госпитализация.

Что делать до приезда "скорой"

- При ожогах I и II степени нужно постараться быстро охладить обожженное место холодной проточной водой, можно из-под крана;

- оптимальная температура воды 12-18 С (не ледяная);

- охлаждать 15-20 минут;

Фото: Александр Гальперин/ РИА Новости
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- проточная вода лучше, чем погружение в воду;

- после воздействия холодной водой накрыть область ожога чистой влажной тканью - марлей, салфеткой;

- при ожогах III степени лить на рану воду нельзя, нужно просто накрыть пораженный участок чистой влажной тканью;

- чтобы уменьшить боль, можно самому принять таблетку парацетамола или ибупрофена;

- при ожогах кистей и стоп аккуратно продеть между пальцами влажную ткань.

Чего делать нельзя?

- Если к ране прилипла одежда, не надо удалять ее самостоятельно;

- запрещено прокалывать пузыри;

- прикладывать к ожоговой ране снег, лед, вату, пытаться залепить ее пластырем;

Фото: Depositphotos.com
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- нельзя обрабатывать рану маслом, сметаной, кремами, мазями, спиртовыми лосьонами и дезинфицирующими жидкостями (перекись водорода, спирт, йод, зеленка);

- распространено мнение, что от сильного ожога может помочь моча - не надо ее использовать.

Первая помощь выглядит так: охладили, накрыли, обезболили. Все. Дальше решать будет врач: если ожог поверхностный, а площадь его невелика, возможно лечение дома.

- Но если при этом возникают тревожные симптомы (усиливается боль, повышается температура, область покраснения увеличивается), то, конечно же, не надо ждать, надо снова вызвать доктора.

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