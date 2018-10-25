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25.10.2018 21:09
Рубрика: Происшествия

Прокурор пока не выступил

Дело "Седьмой студии" рассмотрят в ноябре
Текст: Владимир Полетаев
Российская газета - Федеральный выпуск №7704 (241)
Мещанский районный суд Москвы должен был начать рассмотрение по существу громкого уголовного дела о крупном хищении в "Седьмой студии". И первым должен был выступить прокурор с обвинительной речью.

На заседание пришли все фигуранты дела, включая режиссера Кирилла Серебренникова. Однако заседание оказалось недолгим: выяснилось, что адвокат одного из фигурантов Ксения Карпинская неожиданно заболела и не смогла участвовать в процессе. Судья Ирина Аккуратова приняла решение перенести заседание на 7 ноября. Вместе с тем суд отказался отложить слушание на месяц по просьбе защиты бывшего гендиректора организации Юрия Итина, который не успел завершить ознакомление со всеми материалами расследования.

Фото: spb_today/vk.com
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На предварительных слушаниях, которое проходило в закрытом режиме, адвокаты фигурантов выступили с ходатайством о возвращении дела в прокуратуру. Но суд отказал в этой просьбе защите подсудимых.

Напомним, режиссер Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, экс-гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин, продюсер Екатерина Воронова, а также бывший руководитель департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум и бывший главбух "Седьмой студии" Нина Масляева обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, из 214 миллионов, выделенных в 2011-2014 годах из бюджета на проект "Платформа".

Как установили следователи, по указанию Серебренникова, соучастники от имени некоммерческой организации "Седьмая студия" заключали с подконтрольными коммерческими организациями фиктивные договоры на выполнение работ по обеспечению художественной деятельности проекта. И под видом оплаты мнимых услуг на счета этих контрагентов перечислили более 133 миллионов рублей, которые были обналичены.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Мещанский суд Москвы Дело режиссера Кирилла Серебренникова
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