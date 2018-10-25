Дело "Седьмой студии" рассмотрят в ноябре

Мещанский районный суд Москвы должен был начать рассмотрение по существу громкого уголовного дела о крупном хищении в "Седьмой студии". И первым должен был выступить прокурор с обвинительной речью.

На заседание пришли все фигуранты дела, включая режиссера Кирилла Серебренникова. Однако заседание оказалось недолгим: выяснилось, что адвокат одного из фигурантов Ксения Карпинская неожиданно заболела и не смогла участвовать в процессе. Судья Ирина Аккуратова приняла решение перенести заседание на 7 ноября. Вместе с тем суд отказался отложить слушание на месяц по просьбе защиты бывшего гендиректора организации Юрия Итина, который не успел завершить ознакомление со всеми материалами расследования.

На предварительных слушаниях, которое проходило в закрытом режиме, адвокаты фигурантов выступили с ходатайством о возвращении дела в прокуратуру. Но суд отказал в этой просьбе защите подсудимых.

Напомним, режиссер Кирилл Серебренников, бывший генпродюсер "Седьмой студии" и экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, экс-гендиректор "Седьмой студии" Юрий Итин, продюсер Екатерина Воронова, а также бывший руководитель департамента господдержки искусства и народного творчества Минкультуры России, директор Российского академического молодежного театра Софья Апфельбаум и бывший главбух "Седьмой студии" Нина Масляева обвиняются в хищении 133 миллионов рублей, из 214 миллионов, выделенных в 2011-2014 годах из бюджета на проект "Платформа".

Как установили следователи, по указанию Серебренникова, соучастники от имени некоммерческой организации "Седьмая студия" заключали с подконтрольными коммерческими организациями фиктивные договоры на выполнение работ по обеспечению художественной деятельности проекта. И под видом оплаты мнимых услуг на счета этих контрагентов перечислили более 133 миллионов рублей, которые были обналичены.