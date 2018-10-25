В ДТП под Москвой пострадали трое сотрудников "скорой помощи"

Все трое пострадавших в сегодняшнем ДТП в Подмосковье являются сотрудниками "скорой помощи". Все они доставлены в больницу, сообщили в пресс-службе регионального министерства здравоохранения.

Пострадавших медиков с легкими травмами отвезли в Щелковскую районную больницу N2. Туда же доставили и пациента, которого везла попавшая в аварию "скорая".

Напомним, что Hyundai и машина "скорой помощи" столкнулись на улице Марченко в поселке Свердловский Щелковского района. По предварительным данным, иномарка выехала на встречную полосу. Автомобиль с красным крестом перевернулся. В аварии погибла женщина, сопровождавшая пациента.