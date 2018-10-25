В Москве подростки избили школьника у ТЦ "Коламбус"

В соцсетях появилось видео жестокой драки школьников на юге Москвы. Подростки избили сверстника и при этом вели съемку.

Пользователи Сети, распространившие видео, сообщили, что инцидент произошел недалеко от ТЦ "Коламбус" в Чертанове. Поводом для конфликта якобы послужила переписка в одной из соцсетей.

На это происшествие уже отреагировало ГСУ СК по Москве. Как сообщили в пресс-службе ведомства, по факту публикации видео организована доследственная проверка. Сейчас следователи устанавливают всех участников драки.