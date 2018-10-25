В Москве пресекли продажу африканки в рабство

В одном из московских кафе сотрудники правоохранительных органов пресекли сделку по продаже девушки в рабство.

Как сообщили в пресс-службе ГСУ СК по Москве, покупатель и продавец вели переговоры в кафе в районе Берсеневского переулка 23 октября. По данным источника агентства "Москва", 38-летний житель Подмосковья пытался приобрести молодую нигерийку в сексуальное рабство. "Продавала" девушку ее же землячка. Сумма сделки составила 2 миллиона рублей. Обоих участников переговоров задержали.

Против подозреваемых возбудили уголовное дело по части 127.1 УК РФ - "Торговля людьми с перемещением через государственную границу".