В Москве женщина бросила малыша ночью на улице

Житель новой Москвы нашел ночью на улице поселка Рогово брошенного ребенка. Он стоял один рядом с проезжей частью.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Москве, прибывшие полицейские немедленно вызвали мальчику "скорую помощь". Его пришлось госпитализировать, сейчас он проходит обследование в одной из больниц столицы. Тем временем оперативники задержали 30-летнюю жительницу Подмосковья, мать ребенка. Выяснилось, что она много пьет, а в тот вечер отправилась к мужчине и просто бросила мальчика. Против женщины возбудили уголовное дело по статье 125 УК РФ - "Оставление в опасности". С нее взяли обязательство о явке.

Ранее "РГ" писала об аналогичном случае в Щелковском районе. Там мать тоже оставила своего сына на улице и тут же уехала к подруге в Саратов. Она объяснила, что бросила мальчика из-за безденежья.