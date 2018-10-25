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25.10.2018 13:53
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Рязани подросток умер на тренировке

Текст: Елена Шулепова (Рязань)

В Рязани начата проверка смерти подростка на тренировке. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, сообщила старший помощник руководителя регионального СУ СК России Анжелика Евдокимова.

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Трагедия произошла накануне вечером. Во время легкоатлетической тренировки - пробежки а одном из рязанский спортивных комплексов 15-летний парень потерял сознание. Это случилось на глазах тренера и других спортсменов. Медицинский работник спорткомплекса сразу же вызвала "скорую помощь" Врачи пытались спасти юношу, но несмотря на оказываемую медицинскую помощь, он скончался.

По факту смерти несовершеннолетнего Железнодорожным следственным отделом Рязани начата доследственная проверка. Следователи осмотрели место происшествия, опрашивают очевидцев.

- В настоящее время осуществляется комплекс мероприятий, необходимых для установления всех обстоятельств происшедшего, - сообщила Евдокимова. - В том числе назначена судебно-медицинская экспертиза для уточнения точной причины смерти. изъята необходимая медицинская документация.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Рязанская область Рязань
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