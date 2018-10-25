В Амурской области командира войсковой части осудили за поборы

Полковника войсковой части города Белогорска Амурской области признали виновным в превышении полномочий (часть 1 статьи 285 УК РФ). За поборы с подчиненных он уволен со службы и осужден на два года условно с испытательным сроком два года. Он также лишился права занимать должности на госслужбе, связанные организационно-распорядительной и административно-хозяйственной деятельностью.

"Командир части 53790, желая приукрасить действительное положение дел в воинской части, решил произвести ремонт солдатской столовой за счет средств подчиненных. В декабре 2017 года он потребовал от них сдать часть премий, которые планировались к начислению", - сообщил "Интерфаксу" помощник председателя Белогорского гарнизонного военного суда Владимир Осадчук.

Полковник предупредил военнослужащих, что сумма премий тех, кто согласится сдать деньги на нужды части будет выше, чем у остальных. Поэтому, опасаясь снижения размера выплат, подчиненные сдавали деньги командиру. С конца декабря 2017 года до февраля 2018 года удалось собрать больше 700 тысяч рублей.

Офицера задержали в момент очередной передачи денег.