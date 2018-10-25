В Хабаровском крае спецслужбы предотвратили теракт

Сотрудники УФСБ Хабаровского края предотвратили теракт, который планировал совершить житель Николаевска-на-Амуре на одном из городских соцобъектов. Злоумышленник арестован.

Руководитель пресс-службы ведомства Денис Полянский подтвердил этот факт ТАСС и заявил, что следователями ФСБ возбуждено уголовное дело и ведется расследование. Более подробные комментарии пока не даются.

Другой источник в правоохранительных структурах региона сообщил агентству, что возбуждено сразу несколько дел по части 1 статьи 30 и части 2 статьи 205.5 УК РФ ("Приготовление к участию в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам"), части 1 статьи 222.1 УК РФ ("Незаконное хранение взрывчатых веществ и взрывных устройств"), части 1 статьи 223.1 УК РФ ("Незаконное изготовление взрывчатых веществ, а равно взрывных устройств"), части 1 статьи 30, ч. 1 ст. 205 УК РФ ("Приготовление к совершению террористического акта <...>, при этом преступление не было доведено до конца по независящим от этого лица обстоятельствам"), статье 205.3 УК РФ ("Прохождение лицом обучения, заведомо для обучающегося проводимого в целях осуществления террористической деятельности"), части 1 статьи 205 УК РФ ("Публичное оправдание терроризма").