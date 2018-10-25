Майнинг-ферма в самарском заповеднике "сожгла" энергии на 18 млн рублей

В Самарской области энергетики совместно с полицией нашли в отдаленном селе на берегу Волги майнинг-ферму, на которой успели похитить электроэнергии для производства криптовалюты почти на 18 миллионов рублей.

Майнер попался на хищении электричества, сообщило в четверг, 25 октября управление безопасности филиала ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети". Энергетики обратили внимание на увеличившийся небаланс. При выезде на место - на территорию у заповедного села Бахилова - специалисты обнаружили подстанцию с замененным мощным трансформатором. При этом прибор учета передавал искаженные данные: в разы ниже реального потребления.

О нарушениях энергетики сообщили в ОМВД России по Ставропольскому району региона. Полицейские обнаружили в неприметном здании на въезде в село майнинг-ферму. В соседнем ангаре также производили криптовалюту. За три месяца подпольное производство потратило электроэнергии на сумму почти 18 миллионов рублей.

Оборудование опечатали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере".