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25.10.2018 16:44
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Майнинг-ферма в самарском заповеднике "сожгла" энергии на 18 млн рублей

Текст: Анна Шепелева (Самара)
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В Самарской области энергетики совместно с полицией нашли в отдаленном селе на берегу Волги майнинг-ферму, на которой успели похитить электроэнергии для производства криптовалюты почти на 18 миллионов рублей.

Опрос: Менее половины россиян знают о криптовалютах

Майнер попался на хищении электричества, сообщило в четверг, 25 октября управление безопасности филиала ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети". Энергетики обратили внимание на увеличившийся небаланс. При выезде на место - на территорию у заповедного села Бахилова - специалисты обнаружили подстанцию с замененным мощным трансформатором. При этом прибор учета передавал искаженные данные: в разы ниже реального потребления.

О нарушениях энергетики сообщили в ОМВД России по Ставропольскому району региона. Полицейские обнаружили в неприметном здании на въезде в село майнинг-ферму. В соседнем ангаре также производили криптовалюту. За три месяца подпольное производство потратило электроэнергии на сумму почти 18 миллионов рублей.

Оборудование опечатали. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье "Причинение имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием в особо крупном размере".

Происшествия Преступления Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область
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