В Самаре при взрыве бытового газа в коттедже погиб мужчина

Новости

Авторы "Смешариков" приедут в Минск на фестиваль сказки 12:40
В Туапсе во время разгула стихии пропала 67-летняя женщина 12:40
В России собрали прототип летающего такси для решения проблемы пробок 12:40
"Вий" попал в список лучших хорроров всех времен 12:30
Немецкие политики хотят запретить США размещать ракеты в стране 12:26
Голый мужчина прополз по вестибюлю в московском метро 12:22
Глава Alibaba признан самым богатым китайцем 12:19
В Башкирии сняли на видео ворующего мед медвежонка 12:16
На Кубани из-за подтоплений задержано 15 поездов 12:07
МИД КНР предложил заменить iPhone Трампа на китайский смартфон 12:06
Во Франции люди с психическими расстройствами получат право голоса 12:03
СК проверит причины гибели людей во время стихии на Кубани 12:00
В ЕС напомнили Киеву о необходимости отдавать долги 11:55
Грозу американских авианосцев модернизировали в Швеции 11:41
Минтранс предложил ввести плавающие тарифы в городском транспорте 11:40
Во Франции умер писатель Анатолий Гладилин 11:33
Президентом Эфиопии впервые стала женщина 11:33
Что представит белорусская наука на форуме ученых СНГ в 2020 году 11:25
В Приморье нашли тело второго погибшего рыбака 11:24
Названы регионы РФ, в которых больше всего невыездных должников 11:24
На Украине из-за непогоды обесточены 146 населенных пунктов 11:21
Тьерри Анри высоко оценил игру Александра Головина 11:20
Автоэксперт рекомендовал москвичам "переобувать" автомобили 11:15
В Бурятии завели дело после заболевания школьников сальмонеллезом 11:07
Путин отметил интерес граждан Таджикистана к русскому языку 11:05
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как пешеходу наказать водителя за испорченную грязью одежду
Как пешеходу наказать водителя за испорченную грязью одежду
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
В "РГ" обсудят борьбу с нелегальными автобусными перевозками
В "РГ" обсудят борьбу с нелегальными автобусными перевозками
25.10.2018 10:56
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Самаре при взрыве бытового газа в коттедже погиб мужчина

Текст: Анна Шепелева (Самара)

В ночь на четверг, 25 октября в частном доме в Самаре погиб мужчина предположительно из-за взрыва бытового газа.

В Краснодаре при взрыве газа в многоэтажке пострадал человек

Взрыв прогремел около часа ночи по местному времени на улице Внутренний проезд в Железнодорожном районе города, сообщает СУ СК России по региону.

В результате хлопка трехэтажный коттедж моментально разрушился до основания. Под завалами нашли погибшего мужчину - хозяина дома.

Причина ЧП уточняется. Следователи предполагают, что произошел взрыв бытового газа.

Начата доследственная проверка, эксперты выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Происшествия ЧП Несчастные случаи Филиалы РГ Средняя Волга ПФО Самарская область Самара Взрывы газа в домах
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

На Кубани из-за подтоплений задержано 15 поездов
Голикова призвала не смягчать правила продажи алкоголя
Forbes назвал самых богатых женщин России
Эксперт опроверг смертельную опасность зимы
Пилоты признались, о чем боятся говорить пассажирам