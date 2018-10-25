В Самаре при взрыве бытового газа в коттедже погиб мужчина

В ночь на четверг, 25 октября в частном доме в Самаре погиб мужчина предположительно из-за взрыва бытового газа.

Взрыв прогремел около часа ночи по местному времени на улице Внутренний проезд в Железнодорожном районе города, сообщает СУ СК России по региону.

В результате хлопка трехэтажный коттедж моментально разрушился до основания. Под завалами нашли погибшего мужчину - хозяина дома.

Причина ЧП уточняется. Следователи предполагают, что произошел взрыв бытового газа.

Начата доследственная проверка, эксперты выясняют все обстоятельства и причины произошедшего.