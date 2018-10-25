Почему кузбасская молодежь подрабатывает распространением наркотиков

Этим летом кемеровская полиция задержала группу девятиклассников, которые занимались сбытом "спайсов". В наркобизнес ребята из вполне благополучных семей попали, откликнувшись на размещенное в интернете предложение заработать.

Волонтеры и сотрудники коммунальных служб уничтожают такие надписи сотнями. Но они появляются снова и снова. Фото: Пресс-служба ГУ МВД России по Кемеровской области

"Закладчики", которые находятся на самой низшей ступеньке наркосетевого маркетинга, получали до 400 рублей за каждый грамм распространенного зелья. Почему такое "трудоустройство" подростков и молодежи сегодня приобретает все большие масштабы? Какие меры принимаются, чтобы противостоять этому, дают ли они эффект? Что еще можно и нужно сделать? Об этом шла речь за круглым столом в кемеровском филиале "Российской газеты".

По словам главного нарколога СФО, доктора медицинских наук Андрея Лопатина, новые наркотики на основе синтетических каннабиноидов (те самые "соли" и "спайсы") сегодня занимают в структуре потребления уже более пятидесяти процентов. В Сибирь и на Дальний Восток они попадают быстрее, чем в Европу, поскольку зачастую поступают из стран Юго-Восточной Азии.

- В Китае наркодельцы, чтобы их сложнее было выследить, оборудуют подпольные передвижные лаборатории в автомобилях-контейнеровозах, - поделился Андрей Лопатин. - Передвигаясь по дорогам, они непрерывно производят наркотические вещества. Кроме того, синтетические опиаты, которые гораздо дешевле традиционных растительных (того же героина), сегодня несложно приготовить из подручных средств буквально в гараже. Сбыт доступных и дешевых "легких средств" (именно так они позиционируются) происходит через интернет, без контакта с распространителями, в ряды которых активно привлекаются подростки и молодежь.

Количество школьников и студентов, попавших в самом прямом смысле этого слова в наркосети, в Сибири, увы, растет. Из 390 кузбассовцев, осужденных с начала года за сбыт наркотических веществ, 32 человека - несовершеннолетние. Желание заработать - главная причина, по которой ребята (как правило, из тех, что уезжают из дома учиться в другие города) соглашаются на предложения участвовать в криминальном бизнесе. А потом становятся фигурантами уголовных дел по серьезной статье.

- Предложения незаконного заработка поступают через массовую рассылку в социальных сетях и популярных мессенджерах от рекрутеров, - отмечает начальник управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД России по Кемеровской области Евгений Широков. - Инструкции для кандидатов в распространители просты: взять зелье, положить в указанное место, получить деньги. Или нанести определенные надписи с указанием телефона на улицах. Недавно задержали одного такого "художника", которому за каждую рекламу платили по пятьдесят рублей. Другой подросток прибыл в Кузбасс из Красноярска и за четыре дня расписал наркообъявлениями стены в Белово, Прокопьевске и Новокузнецке. Его тоже задержали и поместили в спецучреждение. Надписи благодаря волонтерам и коммунальным службам десятками и сотнями уничтожаются по всем городам области. Однако появляются вновь и вновь.

Правоохранители блокируют специфический контент (аккаунты, создаваемые наркомагазинами федерального уровня), массово раздают волонтерам, школьникам и студентам специальные памятки по блокировке таких ресурсов. Но, как подчеркнул Евгений Широков, заблокировать можно лишь то, что находится в открытом доступе. А так называемый "закрытый интернет" остается вне зоны действия правоохранителей и Роскомнадзора. Чтобы охватить и этот сегмент, в Кузбассе создали кибердружину, в которую вошли представители IT-отрасли, внештатные сотрудники полиции, волонтеры и общественники. Их задача - в том числе вести разъяснительную работу в закрытой части интернета.

- Рекрутинг идет в основном через мессенджеры, которые блокировать невозможно, либо через предложения с фейковых страниц "ВКонтакте", - поясняет координатор Всероссийского движения "Стопнаркотик" в Сибирском федеральном округе Станислав Кошкарев. - И после наших массовых жалоб на такую страницу ее "замораживает" администрация соцсети. Мы сообщаем обо всем этом в правоохранительные органы, а также тесно сотрудничаем с одним из провайдеров. В результате за месяц удалось добиться блокировки ста сайтов.

Студентов-волонтеров, которые войдут в кибердружину, кстати, будут поощрять на уровне области, в том числе материально.

- И я уверена, что в студенческой группе, где есть сотрудник дружины, а также, например, член волонтерского отряда спасателей, уже не будет ни употребляющих, ни распространяющих наркотики, - считает представитель комитета по вопросам туризма, спорта и молодежной политики облсовета Тереза Геворгян.

Каждому, кто читает в Сети объявление о наборе "сотрудников", должно сразу же броситься в глаза разъяснение, что его ждет в случае согласия - какое уголовное наказание. Ведь задержанные полицией молодые люди часто не осознают, во что ввязались. Особенно те, кто наркотиков в руках не держал, а, например, отправлял смс-сообщения.

Активисты движения "Стопнаркотик" организуют форумы для неравнодушных родителей, объясняя им как отследить сомнительную переписку детей, на что обратить внимание. Немалый опыт профилактики наркомании есть у специалистов регионального центра психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи "Здоровье и развитие личности", которые, развивая волонтерское движение в школах, стараются просвещать взрослых и влиять на сознание учащихся.

- Мы за позитивную профилактику и приобщение к здоровому образу жизни стараемся выносить на листовки и баннеры эти аспекты, а не информацию, которая может нанести вред неподготовленным детям, заставляя их раньше времени оказаться один на один с этой темой, - отметила замдиректора центра по психолого-педагогическому сопровождению Элина Працун.

- Мы не первый год проводим акции в школах, выезжаем в загородные лагеря и пришли к выводу: давно пора переходить к прямой, открытой профилактике, потому что дети видят и знают все. Но кроме этого, конечно, нужны доверительные отношения в каждой семье, - считает начальник отдела управления по контролю за оборотом наркотиков ГУ МВД РФ по региону Инна Яцута. - Родители должны знать, чем интересуется ребенок, на какие сайты заходит.

Между тем средств на профилактику наркозависимости, включая социальную антирекламу, из регионального бюджета с каждым годом выделяется все меньше. По мнению председателя комитета по вопросам образования, культуры и национальной политики областного совета Ирины Федоровой, необходимо срочно разработать конкретные образовательные методики и практики для работников муниципальных администраций, культуры, образования и здравоохранения, подготовить программу системной информационно-просветительской работы.

В свою очередь прокуратура области вышла в областной парламент с инициативой - установить региональные квоты для трудоустройства несовершеннолетних.

- Сегодня рабочих мест для детей нет. Работодатели не хотят нести повышенную ответственность, - подчеркнула прокурор отдела по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи областной прокуратуры Светлана Качалова. - А если каждое предприятие будет обязано взять на приемлемую работу несовершеннолетнего хотя бы летом, то детей, стремящихся получить быстрые деньги незаконным путем, будет меньше.

К слову, еще несколько лет назад квоты на трудоустройство подростков (курьерами, почтальонами и так далее) устанавливались в Кузбассе на муниципальном уровне, приказами глав городов и районов. Возможно, стоит вернуться к этой практике.

- Приобщение к наркотикам в последние годы происходит именно через их распространение. Сначала молодые люди включаются в процесс сбыта, а потом начинают и сами пробовать: трудно находиться у воды и не напиться. К слову, в новых синтетических наркотиках, которые все чаще курят и вдыхают, нежели употребляют инъекционным способом, присутствуют все компоненты, вызывающие привыкание. И оно даже более сильное и длительное, чем у пациентов с зависимостью от героина. В итоге семьдесят процентов состоящих на учете с диагнозом "наркомания" - люди в возрасте до тридцати лет, - напомнил Андрей Лопатин.

Мнение

Дмитрий Кислицын, уполномоченный по правам ребенка в Кемеровской области:

- При аппарате уполномоченного действует детский общественный совет, в который входят активные старшеклассники из всех муниципалитетов Кузбасса. Ребята выдают очень интересные предложения. И, считаю, нужно посоветоваться с ними, как лучше бороться с наркорекрутерами, в том числе и в интернете. Тем более что совет сейчас как раз рассматривает тему "Цифровая школа". И после этого с готовыми предложениями выйти на законодательную и исполнительную власти.

Справка "РГ"

За девять месяцев 2018 года в Кузбассе зарегистрировано 3 648 преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков, 2 374 из них связано со сбытом запрещенных веществ. К уголовной ответственности привлечено 986 человек.