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25.10.2018 11:07
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Бурятии завели дело после заболевания школьников сальмонеллезом

Текст: Дмитрий Мальков

В Бурятии возбуждено уголовное дело в отношении заведующей столовой средней школы в поселке Ильинка: в начале октября в учебном заведении 55 детей заболели сальмонеллезом.

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Проведенная прокуратурой проверка образовательного учреждения выявила серьезные нарушения в организации приготовления питания и содержания оборудования в школьной столовой. Они, как полагают в надзорном ведомстве, и стали причиной масштабной вспышки инфекционного заболевания.

- В школьной столовой не соблюдался режим мытья посуды, не подвергались необходимой обработке продукты питания, нарушались условия их хранения, уборочный инвентарь для пищеблока и туалета содержался совместно. К работе допущены три человека без гигиенического обучения, - рассказал представитель прокуратуры региона.

На основании материалов проверки, следственным отделом МВД России по Прибайкальскому району в отношении бывшей заведующей столовой возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 236 УК РФ "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил".

Напомним, в связи с вспышкой сальмонеллеза 4 октября решением Прибайкальского районного суда деятельность школы была приостановлена, более одной тысячи школьников перевели на дистанционное обучение. Снова сесть за парты ученики Ильинской средней школы смогли только через 12 дней.

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