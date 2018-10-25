В Хакасии двое детей погибли при пожаре в жилом доме

В Усть-Абаканском районе Хакасии при пожаре в жилом доме погибли двое малолетних детей. По данном факту СК по региону возбудило уголовное дело по ч 3 ст 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности), сообщили в пресс-службе ведомства.

Следователи уточнили, что пожар произошел 25 октября в доме по улице Набережная аала Сапогов. По предварительным данным, двое детей - мальчики в возрасте двух и четырех лет - проживали в доме с матерью и бабушкой. В день пожара мать находилась в отъезде, а присматривавшая за детьми бабушка отлучилась в магазин. В этот момент в доме вспыхнул пожар. Огонь заметили соседи. Они попытались ликвидировать возгорание своими силами до приезда пожарных, однако из-за сильного воспламенения сделать этого не удалось. Тела обоих детей были обнаружены позже с термическими ожогами.

В настоящее время следователи устанавливают точную причину смерти несовершеннолетних, а также проводят экспертизу, которая позволит выяснить причину возгорания.