Жительницу Сибири два года обкрадывало "привидение"

Красноярские полицейские раскрыли серию преступлений, жертвой которых стала жительница Сосновоборска. Несмотря на то, что 29-летняя заявительница настаивала на том, что из ее квартиры пропадают деньги, она не верила в версию о краже, подозревая во всем потусторонние силы, Как рассказали в пресс-службе краевого ГУ МВД.

За последний год у нее пропала 81 тысяча рублей, при этом никаких следов взлома и вообще незаконного проникновения в квартиру не было. Однако стражи закона в действия полтергейста не поверили. В скором времени было установлено, что жертву обкрадовал ее бывший муж.

Супруги давно в разводе и живут отдельно, однако в свое время 34-летний мужчина сделал дубликат ключей от квартиры бывшей благоверной. Он выбирал момент, когда женщина уходила на работу и тайком пробирался в ее дом.

Полицейские возбудили сразу восемь уголовных дел о краже. Теперь "приведению" теперь грозят пять лет лишения свободы. Однако принимая во внимание то, что раньше подозреваемый судим не был, на время расследования его оставили под подпиской о невыезде.