В Дагестане на начальника ГИБДД возбудили дело за избиение водителя

Региональное управление СК РФ возбудило уголовное дело в отношении начальника дорожной полиции по Буйнакскому району, который подозревается в превышении должностных полномочий с применением насилия. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным следствия, в начале октября подозреваемый, находясь на службе, на своем автомобиле на улице Советской в Буйнакске преградил дорогу "ГАЗели". С применением ненормативной лексики полицейский потребовал от ее водителя представить документы на транспортное средство и водительское удостоверение, при этом он вынул ключ из замка зажигания чужого автомобиля и бросил на дорогу.

Этим страж правопорядка не ограничился, он начал бить водителя по голове и шее. Начальник районного ГИБДД задержан. Расследование уголовного дела продолжается.