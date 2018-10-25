В Дагестане нашли нарушения в кафе, где отравились 22 человека

Кафе в Махачкале, в котором, по уточненым данным, отравились 22 человека, работало с многочисленными нарушениями санитарных требований. Об этом сообщили в региональном управлении Роспотребнадзора.

Нарушения выявлены в результате внеплановой проверки заведения. Как выяснилось, в нем не соблюдалась поточность технологического процесса, отсутствуют локальные вытяжные системы, на поступившее в кафе продукты не было документов, подтверждающих их соответствие требованиям законодательства. Сотрудники кафе не имеют соответствующих медицинских справок.

Специалисты Роспотребнадзора также установили, что все отравившиеся ели жареную курицу на углях и куриные шашлыки. Скорее всего, возбудителем инфекции стали бактерии сальмонелле.

По факту отравления возбуждено дело об административном правонарушении, работа кафе приостановлена. Временно отстранены от исполнения своих обязанностей 17 сотрудников заведения. Информация передана в региональное управление СК РФ.