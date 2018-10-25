В Дагестане почти 47 тысяч жителей остались без света и тепла

В республике Дагестан из-за сильного ветра произошли массовые аварийные отключения электричества. Об этом сообщает Минэнерго России.

Региональное управление МЧС передало штормовое предупреждение на этот день, сегодня в горных районах Дагестана ожидается снег и дождь. Во многих населенных пунктах отмечается сильный ветер, из-за которого произошли отключения в распределительных электрических сетях.

В результате около 47 тысяч человек остались без электроснабжения. Мощность отключенных потребителей - 14 МВт.

Восстановительные работы осложняются тяжелыми климатическими условиями. На устранение неполадок понадобится не менее четырех часов. Ситуация находится на особом контроле правительственной комиссии по обеспечению безопасности электроснабжения.