В КБР ликвидировали подпольный водочный цех в частном доме

Оперативники МВД и ФСБ изъяли в Кабардино-Балкарии более 1500 литров фальсифицированной водки. Партию немаркированной алкогольной продукции нашли в частном домовладении Нальчика.

В бутылках объемом 0,5 литра оказалась прозрачная жидкость с характерным запахом спирта, рядом лежали укупорочные пластиковые крышки и этикетки.

А во дворе правоохранители обнаружили автомобиль, в котором находилось 816 бутылок водки, оклеенных этикетками известных производителей. Как сообщили в пресс-службе МВД по КБР, всего оперативники изъяли 3044 бутылок фальсифицированной водочной продукции и 235 литров спирта. Вся продукция направлена на экспертизу.

По данному факту следственный отдел УВД Нальчика возбудил уголовное дело по части 1 статьи 171.3 УК РФ "Незаконное производство и (или) оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции".