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25.10.2018 08:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

За ключами - к приставу

Молодая семья смогла отпраздновать новоселье только после решения суда
Текст: Ульяна Вылегжанина (Великий Новгород)
Российская газета - Неделя - Северо-Запад №7703 (240)
В Великом Новгороде семья с маленьким ребенком больше года не могла заселиться в принадлежащее ей жилье. Чтобы попасть в квартиру, молодой отец обратился в суд, который обязал других жильцов передать ключи новым владельцам. Однако только визит судебных приставов убедил старожилов открыть дверь соседям.

Сотрудникам новгородского УФССП пришлось разбираться в очень запутанной истории. Трехкомнатная квартира в одном из микрорайонов Великого Новгорода раньше не была коммунальной. Но в какой-то момент одну из комнат владельцы решили подарить знакомой молодой семье.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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Причина такой щедрости отношения к делу не имеет. Важен лишь факт - отец семейства получил право собственности на часть квартиры. Вот только квартирантов о том, что жилплощадь стала коммунальной, никто не предупредил.

Арендаторы не собирались пускать незнакомых людей в жилище, съем которого они уже оплатили. Тем временем хозяева оставшихся двух комнат, которые заварили всю эту кашу, перестали выходить на связь.

- Арендаторы пользовались всей квартирой, пока судебные приставы вместе с новыми законными владельцами одной из комнат не постучались в дверь, - делится информацией главный специалист-эксперт новгородского УФССП Геннадий Стрелков. - В присутствии людей в погонах все достаточно быстро встало на свои места: комнату освободили от чужих вещей, а ключи передали молодому отцу. Новый владелец комнаты в присутствии понятых подписал акт об исполнении решения суда.

Конечно, редко когда владельцы ухитряются одновременно и подарить, и сдать свою жилплощадь. Новгородские приставы, во всяком случае, подобных прецедентов в последние годы вспомнить не могут. Однако сама по себе проблема заселения новых жильцов в коммунальные квартиры довольно распространена. Новоиспеченный владелец комнаты неожиданно узнает, что ключ, который ему передал продавец, к входной двери не подходит. Соседи же в лучшем случае просто игнорируют неудачливого нового собственника.

В присутствии людей в погонах все достаточно быстро встало на свои места: комнату освободили от чужих вещей, а ключи передали молодому отцу

- Я бы рекомендовал гражданам, попавшим в подобную ситуацию, помнить очень важную вещь. Оформив правоустанавливающие документы на комнату, вы получаете те же права, что и ваши соседи по коммунальной квартире, - комментирует ситуацию начальник юридического отдела Новгородского правового центра Максим Димитров. - Если соседи поменяли замок от входной двери в квартиру, вы тоже можете вызвать мастера коммунальной службы, предъявить ему правоустанавливающие документы на жилплощадь, вскрыть дверь и поменять замок. Чтобы у соседей не возникли основания для судебного иска, лучше добровольно передать им ключи от нового замка. В квартиру вы в таком случае попадете, обойдясь без длительного и дорогостоящего судебного разбирательства. Если соседи оскорбляют вас, угрожают физической расправой и пытаются выставить за пределы квартиры - обращайтесь в полицию. Так же следует поступать, если они препятствуют вашим попыткам освободить от чужих вещей вашу комнату.

Тем временем

Споры соседей по коммунальной квартире, которые приходится улаживать судебным приставам, иногда носят абсурдный характер. Жители одной из квартир по улице Кочетова в Великом Новгороде, к примеру, не смогли без вмешательства Фемиды поделить полки в шкафу. Людям в погонах пришлось снимать замки с секций шкафа в прихожей, освобождать полки от бытового мусора и вещей соседки-ответчицы. Кроме того, упрямую соседку, которая поначалу категорически отказывалась сотрудничать с приставами, дважды привлекли к административной ответственности. Сотрудники УФССП вспоминают: на это нелепое дело они потратили массу времени и сил.

Происшествия Правосудие Суд Экономика Недвижимость Жилая недвижимость Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Новгородская область Великий Новгород Полномочия судебных приставов
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