В Петербурге девочка попала в больницу после удара качелями

В Петербурге сотрудники прокуратуры и следователи проверят детскую площадку на улице Бестужевской. Здесь 10-летняя девочка ударилась о качели и получила настолько сильную травму, что попала в реанимацию.

Как сообщают в городской прокуратуре, площадка на улице Бестужевской появилась весной 2018-го года.

Качели устанавливались за счет средств муниципального образования "Полюстрово". Игровое оборудование смонтировала фирма "Городское дворовое строительство".

В ходе проверки сотрудники прокуратуры намерены выяснить, отвечают ли сами качели всем требованиям безопасности и насколько качественно выполнен монтаж оборудования.

Свою проверку по факту случившегося начал Следственный комитет по Санкт-Петербургу. По ее результатам в ведомстве обещают принять процессуальное решение.