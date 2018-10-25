По поручению Александра Бастрыкина уголовное дело заместителя главы администрации города Сочи Ивана Бомбергера, подозреваемого в превышении должностных полномочий, передано в Главное следственное управление по Северо-Кавказскому федеральному округу.

И в среду же в администрации Сочи прошли новые обыски в кабинетах вице-мэра, директора департамента строительства Ивана Бомбергера, руководителя департамента архитектуры, градостроительства и благоустройства Владимира Малова и главы МУП "Водоканал" Сергея Винарского. Обыски начались с квартир чиновников и продолжились на их рабочих местах. В настоящее время все трое задержаны, решается вопрос об избрании им меры пресечения.

Как позже сообщил СК, Бомбергера подозревают в превышении полномочий при выдаче разрешения на строительство многоквартирного дома.

- Чиновник выдал разрешение на строительство многоквартирного комплекса в границах охранной зоны линии электропередачи. Так он создал угрозу возникновения чрезвычайной ситуации техногенного характера, - рассказали в ведомстве.

По данным СК, Сергей Винарский необоснованно заключил договор на подключение дома к сетям водоснабжения. А вот Владимир Малов подозревается в халатности. По данным следствия, мужчина не проверил соответствие требованиям технических и градостроительных регламентов, результатам инженерных изысканий при вводе в эксплуатацию многоквартирного дома и согласовал мировое соглашение с организацией.

Напомним, 17 октября были задержаны первый вице-мэр Сочи Сергей Юрин и бывший заместитель градоначальника Анатолий Рыков, а также заместитель директора департамента экономики и стратегического развития городской администрации Александр Иванов.

В деле, в котором семь подозреваемых чиновников, речь идет о двух эпизодах взяток от местного предпринимателя за разрешение на строительство жилья в Сочи. По версии СК, бытовала такая схема. При обращении бизнесмена в мэрию за согласованием стройки следовал отказ, а бизнесмену советовали идти в суд. В суде возражений со стороны властей не было, что обеспечивало решение в пользу бизнесмена. За услугу чиновники, по данным СКР, просили от 50 миллионов до 100 миллионов рублей за каждую сделку. Так согласовали стройку двух многоквартирных домов.

Аресты в регионе начались весной, когда арестовали архитектора Краснодара Игоря Мазурка и первого зама мэра Сочи Мугдина Чермит. Превышение полномочий увидели в вопросах, связанных с самостроями и обманутыми дольщиками.