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Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Более 300 домов остались без газа из-за аварии в Краснодарском крае

Из-за коммунальной аварии в Краснодарском крае без газа остались около тысячи потребителей, проживающих в селе Волковка. В местном управлении МЧС корреспонденту ТАСС рассказали, что произошел порыв трубы. Без газа сейчас 320 домов.

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Пока специалисты не могут приступить к ремонту, так как поврежденный участок находится в труднодоступной местности. Работы начнутся, когда понизится уровень воды в реке Западный Дагомыс.

По прогнозам синоптиков, 25 и 26 октября в Сочи ожидаются ливни с грозами, что снова ухудшит ситуацию на реках.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Правительство МЧС Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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