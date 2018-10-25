Более 300 домов остались без газа из-за аварии в Краснодарском крае

Из-за коммунальной аварии в Краснодарском крае без газа остались около тысячи потребителей, проживающих в селе Волковка. В местном управлении МЧС корреспонденту ТАСС рассказали, что произошел порыв трубы. Без газа сейчас 320 домов.

Пока специалисты не могут приступить к ремонту, так как поврежденный участок находится в труднодоступной местности. Работы начнутся, когда понизится уровень воды в реке Западный Дагомыс.

По прогнозам синоптиков, 25 и 26 октября в Сочи ожидаются ливни с грозами, что снова ухудшит ситуацию на реках.