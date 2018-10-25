На Кубани из-за ливней эвакуация понадобилась более 360 жителям

В Краснодарском крае в результате выпадения обильных осадков в пункты временного размещения эвакуировали более 360 человек. Всего в зону подтопления попали 1241 домовладение в Туапсинском районе и 714 домов в Апшеронском районе.

Об этом в четверг сообщили в ГУ МЧС РФ по Краснодарскому краю.

- Под удар стихии попали 25 населенных пунктов - 19 в Туапсинском и шесть в Апшеронском районах. Эвакуация понадобилась 362 людям, - рассказали в ведомстве.

В настоящее время все еще подтоплена проезжая часть автомобильной дороги регионального значения Туапсе - Апшеронск. Также из-за схода селей нарушено железнодорожное сообщение в Туапсинском районе.

Непогода стала причиной и аварий на энергосетях, в результате без света оказались девять населенных пунктов. В настоящее время на месте работает девять аварийно-восстановительных бригад.

Также нарушено газоснабжение на территории города Сочи и в Туапсинском районе.