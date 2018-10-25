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25.10.2018 18:32
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Кубани введен режим ЧС в связи с подтоплениями

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

Из-за подтоплений на территории всего Краснодарского края введен режим ЧС. Соответствующее распоряжение главы региона размещено на официальном сайте администрации.

Фото: Анна Бурлакова/РГ
На Кубани пострадавшим от удара стихии выплатят 1 млрд рублей

Как уже писала "РГ", сильный ветер и дождь стали причиной паводка в Туапсинском и Апшеронском районах Кубани, а также в нескольких районах Сочи. В результате пришлось эвакуировать более 400 жителей, оказались подтоплены дороги и железнодорожные пути.

В итоге задержаны несколько десятков поездов, а в Сочи нельзя добраться не только железнодорожным транспортом, но и автобусом или личным авто. К тому же непогода стала причиной аварий на сетях, без электроэнергии, газа и воды остались несколько поселков.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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