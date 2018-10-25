На Кубани введен режим ЧС в связи с подтоплениями

Из-за подтоплений на территории всего Краснодарского края введен режим ЧС. Соответствующее распоряжение главы региона размещено на официальном сайте администрации.

Как уже писала "РГ", сильный ветер и дождь стали причиной паводка в Туапсинском и Апшеронском районах Кубани, а также в нескольких районах Сочи. В результате пришлось эвакуировать более 400 жителей, оказались подтоплены дороги и железнодорожные пути.

В итоге задержаны несколько десятков поездов, а в Сочи нельзя добраться не только железнодорожным транспортом, но и автобусом или личным авто. К тому же непогода стала причиной аварий на сетях, без электроэнергии, газа и воды остались несколько поселков.