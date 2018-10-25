Названы регионы РФ, в которых больше всего невыездных должников

В России назвали регионы, жители которых чаще других попадают в списки невыездных из-за долгов. Ими оказались Краснодарский край, Москва, Башкирия и Татарстан. Об этом передает информагентство ТАСС со ссылкой на Федеральную службу судебных приставов (ФССП).

За восемь месяцев этого года ФССП вынесла почти четыре миллиона постановлений об ограничении выезда для граждан страны из-за того, что они задолжали кредиторам или налоговым органам. Это на целых 65,3 процента больше, чем за тот же период прошлого года.

"Наибольшее количество постановлений о временном ограничении на выезд должников из России вынесено в управлениях ФССП России по Краснодарскому краю (172,7 тысячи), по Москве (154,6 тысячи), Республике Башкортостан (149,4 тысячи) и Республике Татарстан (134,8 тысячи), Московской области (128,1 тысячи)", - сообщили в Федеральной службе судебных приставов.

В то же время, по данным ведомства, наименьшее количество ограничений вынесено на Чукотке (988), в Севастополе (три тысячи), Ингушетии (7,2 тысячи), в Республике Алтай (7,9 тысячи) и Томской области (11,5 тысячи).

Всего за восемь месяцев 2018 года судебные приставы вынесли 3,7 миллиона постановлений об ограничении выезда граждан России за рубеж из-за их долгов. Это на 1,4 миллиона (или на 65,3 процента) больше, чем за тот же период 2017 года. К первому сентября 2018 года под ограничением выезда из-за долгов находилось 2,8 миллиона человек, хотя год назад эта цифра составляла 1,6 миллиона человек.