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25.10.2018 20:55
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Росавтодор призвал водителей на Кубани отказаться от дальних поездок

Текст: Татьяна Шадрина

Дорожники приступили к отсыпке земляного полотна на подходе к мосту через реку Макопсе (рядом с поселок Макопсе в Лазаревском районе города Сочи), пострадавшему в результате паводка. Пока проезд по федеральной трассе на этом участке закрыт.

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Организована временная схема движения: выделено два участка для разворота на 81-м километре в районе поселка Магри и 98-м километре в поселке Аше, сообщили в Росавтодоре. При благоприятных погодных условиях и дальнейшем снижении уровня воды в реке специалисты рассчитывают обеспечить проезд в поселок Макопсе в реверсивном режиме уже в субботу, 27 октября, открыть движение в полном объеме - в воскресенье, 28 октября, отметили в агентстве.

Росавтодор призывает водителей на территории Сочи и Туапсинского района отложить поездки на дальние расстояния, так как там продолжает действовать штормовое предупреждение.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Правительство Минтранс Росавтодор Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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