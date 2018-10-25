В Краснодаре возбудили дело против руководителя ТО "Премьера"

Руководитель Краснодарского творческого объединения (ТО) "Премьера" Татьяна Гатова стала фигурантом уголовного дела. Эту информацию корреспонденту "РГ" сообщил источник в правоохранительных органах.

По его данным, уголовное дело возбуждено полицией по статье, предусматривающей ответственность за превышение полномочий. Поводом стали материалы проверки, выявившие якобы подделку документов о полученной прибыли от зарубежных гастролей на сумму 2,5 миллиона рублей. Как стало известно, в помещении ТО "Премьера", а также у лиц, подозреваемых в причастности к совершению преступления, прошли обыски.

Корреспонденту "РГ" удалось сегодня поговорить с самой Татьяной Гатовой. Она отказалась подтвердить или опровергнуть существование уголовного дела. "Да и зачем писать об этом", - добавила Гатова.

А министр культуры Кубани Виктория Лапина, с которой связалась корреспондент "РГ", сказала, что у нее по поводу этого уголовного дела никакой официальной информации нет.

Творческое объединение "Премьера" - одно из ведущих учреждений культуры Кубани носит имя его основателя народного артиста России Леонарда Гатова. В 2007 году после смерти супруга "Премьеру" возглавила его вдова Татьяна Гатова, заслуженная артистка России.

Тем временем



В четверг вечером на сайте ГУ МВД России по Краснодарскому краю появилась посвященная этому делу официальная информация. "В ходе проверки, проведенной совместно с УФСБ России по Краснодарскому краю, установлено, что подозреваемая, заключив договор на показ 6 спектаклей балета в одной из европейских стран, дала указание творческому коллективу провести еще 15 театральных представлений. Выплаченные за дополнительные спектакли денежные средства директор на счет учреждения не зачислила. В настоящее время решается вопрос об избрании в отношении подозреваемой меры пресечения. Расследование продолжается", - говорится в сообщении.