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25.10.2018 17:19
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи директора "Водоканала" взяли под арест

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

Суд выбрал меру пресечения директору сочинского МУП "Водоканал" Сергею Винарскому, которого подозревают в превышении должностных полномочий. Об этом в четверг сообщается в официальном канале СК РФ в мессенджере "Там-Там".

В мэрии Сочи прошли обыски в кабинетах глав двух департаментов

- Суд удовлетворил ходатайство следователя об аресте Винарского, - говорится в сообщении.

Как уже писала "РГ", по данным следствия, чиновник необоснованно заключил договор на подключение многоквартирного дома к сетям водоснабжения. Причем сделал он это якобы совершенно бесплатно.

Тем временем

По данным источника в правоохранительных органах региона, вице-мэра курорта Ивана Бомбергера, который также стал фигурантом дела о коррупции, из-за нарушенного стихией транспортного сообщения не могут доставить из Сочи в Краснодар. Таким образом, заседание суда о выборе меры пресечения для чиновника временно переносится.

Происшествия Правосудие Следствие Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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