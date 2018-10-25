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25.10.2018 06:02
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи ливень подтопил пять населенных пунктов

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

В ночь на четверг в зону подтопления из-за выпадения обильных осадков попали пять населенных пунктов Сочи. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Фото: Twitter
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- Частично подтоплены пять населенных пунктов Лазаревского района Сочи: села Лоо, Вардане, Нижняя Хобза, Бзогу, поселок Дагомыс, - рассказали в ведомстве. - Вода зашла на 27 придомовых территорий, в дома она не проникала.

Как сообщили в сочинской мэрии, на месте ЧП работают сотрудники администрации Лазаревского района. По предварительным данным, пострадавших нет.

Тем временем, в пресс-службе управления дорог "Черноморье" (входит в Росавтодор) сообщили, что подмыта береговая опора моста через реку Макопсе. В связи с угрозой обрушения было принято решение о приостановке движения транспорта.

Происшествия ЧП Стихийные бедствия Филиалы РГ Кубань. Северный Кавказ ЮФО Краснодарский край
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