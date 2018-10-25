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25.10.2018 09:17
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Сочи на дорогу сошло несколько селей

Текст: Ольга Максимова (Краснодарский край)

В Сочи сильный дождь и ветер спровоцировал сход селей и размытие дорог, повалил несколько десятков деревьев. Есть и локальные подтопления домовладений. Об этом в четверг сообщает пресс-служба мэрии курорта.

На Кубани непогода оставила без электроэнергии девять тысяч человек

Как выяснилось, основной удар пришелся на Лазаревский район, частично пострадал и Адлерский.

- На федеральную трассу сошли сели в районе населенных пунктов Аше и Советквадже. Также ударом стихии отрезало от прибрежной части населенные пункты Марьино и Наджиго, Калеж, Лыготх. В Марьино смыло временный проезд на краевой дороге, специалисты пока не могут приступить к восстановительным работам из-за высокого уровня воды. Еще 300 метров дорожного полотна смыло на дороге в населенный пункт Наджиго. Подмыло мост, через который пролегает дорога к аулам Калеж и Лыготх, - рассказали в администрации города.

Частично вода вошла и в дома. С утра специальные комиссии районных администраций начнут подворовые обходы для оценки ущерба.

Как уже писала "РГ", также непогода обрушилась на Туапсинский и Апшеронский районы Краснодарского края. Эвакуация понадобилась более 360 жителям.

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