В Сочи на дорогу сошло несколько селей

В Сочи сильный дождь и ветер спровоцировал сход селей и размытие дорог, повалил несколько десятков деревьев. Есть и локальные подтопления домовладений. Об этом в четверг сообщает пресс-служба мэрии курорта.

Как выяснилось, основной удар пришелся на Лазаревский район, частично пострадал и Адлерский.

- На федеральную трассу сошли сели в районе населенных пунктов Аше и Советквадже. Также ударом стихии отрезало от прибрежной части населенные пункты Марьино и Наджиго, Калеж, Лыготх. В Марьино смыло временный проезд на краевой дороге, специалисты пока не могут приступить к восстановительным работам из-за высокого уровня воды. Еще 300 метров дорожного полотна смыло на дороге в населенный пункт Наджиго. Подмыло мост, через который пролегает дорога к аулам Калеж и Лыготх, - рассказали в администрации города.

Частично вода вошла и в дома. С утра специальные комиссии районных администраций начнут подворовые обходы для оценки ущерба.

Как уже писала "РГ", также непогода обрушилась на Туапсинский и Апшеронский районы Краснодарского края. Эвакуация понадобилась более 360 жителям.