В Сочи подтопило две больницы и десять домов

В Сочи ливень подтопил первые этажи двух городских больниц и еще около десяти домовладений. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе мэрии курорта.

- Больше всего досталось Лазаревскому, Адлерскому и Хостинскому району курорта. Был отмечен подъем уровня воды до отметок выше неблагоприятных на реках Хоста и Кудепста. В Хосте подтопило десять домовладений и первый этаж городской больницы, - рассказали в местной администрации. - Также из-за небольшого селя, сошедшего с Сухумского шоссе, подтопило первый этаж поликлиники на улице 50 лет СССР. Последствия устраняются.

Как уже писала "РГ", в результате сильнейших осадков, обрушившихся на Сочи, Апшеронский и Туапсинский районы Кубани, в зоне подтопления на данный момент оказались около 30 населенных пунктов. Во всех муниципалитетах организованы оперативные штабы, а спасательные и аварийные службы работают в усиленном режиме.