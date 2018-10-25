Военный суд Ростова вернется к рассмотрению дела украинца Павла Гриба

Уголовное дело в отношении гражданина Украины Павла Гриба, обвиняемого в содействии терроризму, вернулось на новое рассмотрение в Северо-Кавказский окружной военный суд. Дата заседания еще не назначена. Об этом сообщила пресс-служба военного суда.

По версии следствия, весной 2017 года Павел Гриб жил на территории Украины, в Киеве, нигде не работал. Установлено, что 19-летний парень переписывался в соцсетях со старшеклассницей из Сочи и якобы предложил ей взорвать самодельное взрывное устройство прямо на выпускном вечере в школе, который должен был состояться 30 июня. Он подробно инструктировал школьницу, как заложить бомбу и как затем скрыться, обещая помочь покинуть территорию России.

Со слов подсудимого, он был задержан 24 августа 2017 года в белорусском городе Гомель, куда приехал на свидание с девушкой. Но уже 28 августа гражданин Украины Игорь Гриб заявил, что российские спецслужбы похитили его сына Павла во время поездки в Белоруссию.

7 сентября стало известно, что Павел Гриб находится в следственном изоляторе в Краснодаре по подозрению в совершении преступления, предусмотренного частью первой статьи 205.1 Уголовного кодекса РФ - содействие в террористической деятельности. Судебные слушания начались в 23 июля 2018 года в Северо-Кавказском окружном военном суде. Однако в августе суд принял решение о возвращении уголовного дела прокурору Краснодарского края в связи с процессуальной ошибкой. Украинец был обвинен по редакции уголовного закона, которая не действовала на момент вменяемого ему деяния.

Теперь дело вновь вернулось в ростовский суд.