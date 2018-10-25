На Урале восьмиклассниц задержали за вандализм на мемориале

В городе Златоусте Челябинской области задержаны подозреваемые в вандализме на мемориале Славы, посвященном памяти погибших в Великой Отечественной войне. Три восьмиклассницы подожгли венок и снимали происходящее на видео, сообщили в четверг в ГУ МВД региона.

- Нарушителями оказались три ученицы восьмых классов одной из школ города,- сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - Подростки на учете в полиции не состоят, характеризуются по месту жительства и учебы удовлетворительно. По факту осквернения мемориала возбуждено уголовное дело по статье о вандализме.

Возраста привлечения к уголовной ответственности достигла только дна из несовершеннолетних. Остальные поставлены на учет в полиции, отметили в ГУ МВД региона.