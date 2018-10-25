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25.10.2018 20:20
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Урале восьмиклассниц задержали за вандализм на мемориале

Текст: Михаил Пинкус (Челябинская область)

В городе Златоусте Челябинской области задержаны подозреваемые в вандализме на мемориале Славы, посвященном памяти погибших в Великой Отечественной войне. Три восьмиклассницы подожгли венок и снимали происходящее на видео, сообщили в четверг в ГУ МВД региона.

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- Нарушителями оказались три ученицы восьмых классов одной из школ города,- сообщили в пресс-службе полицейского главка региона. - Подростки на учете в полиции не состоят, характеризуются по месту жительства и учебы удовлетворительно. По факту осквернения мемориала возбуждено уголовное дело по статье о вандализме.

Возраста привлечения к уголовной ответственности достигла только дна из несовершеннолетних. Остальные поставлены на учет в полиции, отметили в ГУ МВД региона.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Урал и Западная Сибирь УрФО Челябинская область
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