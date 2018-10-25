Владимир Путин назвал число предотвращенных терактов

За 9 месяцев этого года ФСБ предотвратила 26 преступлений террористической направленности, из них - 15 терактов, заявил президент России Владимир Путин на церемонии представления офицеров, назначенных на высшие должности.

Владимир Путин призвал и впредь действовать столь же решительно и эффективно, снижать уровень террористической угрозы, прежде всего за счет своевременной информации и упреждающих действий. Это относится и к борьбе с экстремизмом и коррупцией, защите границы, противодействию зарубежным спецслужбам.

Глава государства также отметил улучшение показателей работы МВД и поручил Росгвардии незамедлительно пресекать нарушения общественного порядка. "Особо обращаю внимание, необходимо серьезно усилить контроль в сфере оборота оружия. Жду от вас здесь конкретных предложений", - сказал он.

Среди главных направлений работы органов прокуратуры президент назвал обеспечение социальных прав граждан, законности в расходовании бюджетных средств, надзор за исполнением законодательства в сфере ЖКХ. Отметил он и большую самоотдачу сотрудников ФСО, и слаженную работу спасателей. ФСИН президент поручил сосредоточиться на модернизации инфраструктуры исправительных учреждений.