Все оружие в России предложили оснастить датчиками слежения

Все огнестрельное оружие в России необходимо оснастить датчиками слежения, считают в МВД. По мнению авторов инициативы, это позволит, в частности, эффективнее бороться с ЧП наподобие трагедии в колледже Керчи, передает РИА Новости.

"Есть аналоги, мы проводили теоретический анализ и методом сопоставления с уже функционирующими системами сделали вывод о возможности внедрения спутниковой навигации в контроль перемещения, применения легального оружия", - рассказал старший научный сотрудник отдела испытаний центра технического регулирования и каталогизации СТиС МВД Андрей Цуканов. По его словам, подобный принцип применяется, например, в машинах, которые передают сигнал SOS при срабатывании датчиков удара, а также при проведении надзора за лицами, находящимися под домашним арестом.

Цуканов уточнил, что датчик можно устанавливать в приклад или корпус еще на стадии изготовления оружия. А уже выпущенное предлагается оснащать датчиками после того, как владелец придет продлевать лицензию.

Напомним, 17 октября студент четвертого курса устроил стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. В результате трагедии погиб 21 человек, включая подозреваемого, пострадали более 70.