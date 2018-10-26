Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу Telegram

Московский городской суд вынес решение об отказе в удовлетворении жалобы Telegram. Об этом сообщает пресс-служба суда.

В определении суда говорится, что все решения, принятые по делу о блокировке мессенджера, "сомнений в законности не вызывают".

Еще в 2017 году, сославшись на Конституцию Российской Федерации, гарантирующую тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, Telegram отказался выполнить требование ФСБ и передать ключи для дешифровки сообщений пользователей.

ФСБ мотивировала свое требование тем, что некоторые совершенные и готовившиеся в России теракты координировались через Telegram.

Роскомнадзор не раз сообщал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам россиян и государства, могут способствовать террористам, активно использующим Telegram для конспиративного общения. Глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал лукавством заявление представителей Telegram, что выполнить требование ФСБ - технически невозможно.

С середины апреля 2018 г. по решению Таганского суда Москвы Роскомнадзор стал блокировать мессенджер, что привело к серьезным сбоям в работе Telegram - пострадали онлайн-банки, соцсети, многие сервисы.

Жалобу на решение Таганского суда юристы мессенджера также подали в Европейский суд по правам человека.