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26.10.2018 12:01
Рубрика: Происшествия

Мосгорсуд отклонил кассационную жалобу Telegram

Текст: Анна Смородинова
Московский городской суд вынес решение об отказе в удовлетворении жалобы Telegram. Об этом сообщает пресс-служба суда.
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости

В определении суда говорится, что все решения, принятые по делу о блокировке мессенджера, "сомнений в законности не вызывают".

Еще в 2017 году, сославшись на Конституцию Российской Федерации, гарантирующую тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений, Telegram отказался выполнить требование ФСБ и передать ключи для дешифровки сообщений пользователей.

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ФСБ мотивировала свое требование тем, что некоторые совершенные и готовившиеся в России теракты координировались через Telegram.

Роскомнадзор не раз сообщал, что действия руководства мессенджера угрожают интересам россиян и государства, могут способствовать террористам, активно использующим Telegram для конспиративного общения. Глава Роскомнадзора Александр Жаров назвал лукавством заявление представителей Telegram, что выполнить требование ФСБ - технически невозможно.

С середины апреля 2018 г. по решению Таганского суда Москвы Роскомнадзор стал блокировать мессенджер, что привело к серьезным сбоям в работе Telegram - пострадали онлайн-банки, соцсети, многие сервисы.

Жалобу на решение Таганского суда юристы мессенджера также подали в Европейский суд по правам человека.

Происшествия Правосудие Суд Судебная власть Суды общей юрисдикции Московский городской суд Блокировка мессенджера Telegram
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