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26.10.2018 13:22
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Владимиром иномарка насмерть сбила ребенка на "зебре"

Текст: Анна Скудаева (Владимир)

Семилетний мальчик, переходивший дорогу по пешеходному переходу в Муромском районе Владимрской области, погиб под колесами иномарки. Об этом сообщили в региональном УМВД.

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По предварительным данным, авария в поселке Механизаторов Муромского района произошла около 18:30 25 октября. Когда семилетний мальчик переходил улицу по нерегулируемому пешеходному переходу, его сбил автомобиль Chevrolet Lanos, за рулем которого находился 44-летний водитель. Мальчик погиб на месте до приезда бригады скорой помощи. Сейчас полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

По данным УМВД, за девять месяцев текущего года на территории региона было зарегистрировано около 300 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых погибли более 30 человек и более 300 получили травмы.

- В каждом четвертом ДТП, связанном с наездом транспортного средства на пешехода, последний переходил проезжую часть строго в установленном и обозначенном соответствующим образом месте, - сообщили в полиции.

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В ведомстве добавили, что в 130 происшествиях виновниками оказались пешеходы. Чтобы привлечь внимание к проблеме ДТП с участием пешеходов, с 26 октября по 4 ноября проведут профилактическую операцию. Вблизи пешеходных переходов будут дежурить сотрудники ГИБДД, которые будут следить за соблюдением правил дорожного движения и напоминать водителям о необходимости снизить скорость, а пешеходам - об использовании светоотражающих элементов.

Происшествия ЧП ДТП Филиалы РГ Центральная Россия ЦФО Владимирская область
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