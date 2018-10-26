В Москве предотвращены теракты, которые готовили члены ячейки ИГ

Сотрудники ФСБ совместно с полицией и Росгвардией задержали шестерых членов глубоко законспирированной ячейки "Исламского государства" (ИГ, запрещена на территории РФ), которые готовили теракты на территории Москвы и Московской области.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, указания и руководство членам этой ячейки поступали от эмиссаров в Сирии, которые как и задержанные - выходцы одной из Центрально-Азиатских республик.

По данным ЦОС ФСБ, в планы задержанных входило совершение резонансных терактов в Москве. Причем теракты планировались как с применением автоматического оружия, так и взрывных устройств.

И это были не просто угрозы или намерения. Судя по кадрам оперативного видео ФСБ в квартире, где проживали террористы, были найдены два автомата АК с полным боекомплектом, пистолеты и компоненты самодельных взрывных устройств. Еще у них изъяли несколько миллионов рублей и десятки тысяч долларов, а также многочисленные телефоны и рации. По данным ФСБ, деньги подозреваемые получали из-за границы, а также "добывали" сами, занимаясь грабежами и разбоем в столичном регионе.

Причем все шестеро соблюдали повышенные меры конспирации. Правда, это не помогло уйти им от контроля спецслужб, которые "вели" подозреваемых несколько последних недель вплоть до момента задержания.

То что это не обычные грабители, говорят кадры скрытой камеры, датированные 12 октября, когда один из подозреваемых надевает черную маску, а второй записывает его "обращение о войне с неверными" на фоне флага "Исламского государства". Эту запись эмиссары из Сирии должны были разместить в интернете уже после совершенных терактов, доказав тем самым, что это именно их рук дело. К счастью, этого не случилось.

Кстати, у задержанных были изъяты и уже готовые отчеты о подготовке террористических актов, а также схемы изготовления самодельных взрывных устройств. Спецслужбы не сообщают об адресах, где планировалось совершить теракты, но понятно что это были бы общественные места с большим скоплением людей.