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26.10.2018 18:05
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

В Москве предотвращены теракты, которые готовили члены ячейки ИГ

Текст: Иван Егоров
Сотрудники ФСБ совместно с полицией и Росгвардией задержали шестерых членов глубоко законспирированной ячейки "Исламского государства" (ИГ, запрещена на территории РФ), которые готовили теракты на территории Москвы и Московской области.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ, указания и руководство членам этой ячейки поступали от эмиссаров в Сирии, которые как и задержанные - выходцы одной из Центрально-Азиатских республик.

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По данным ЦОС ФСБ, в планы задержанных входило совершение резонансных терактов в Москве. Причем теракты планировались как с применением автоматического оружия, так и взрывных устройств.

И это были не просто угрозы или намерения. Судя по кадрам оперативного видео ФСБ в квартире, где проживали террористы, были найдены два автомата АК с полным боекомплектом, пистолеты и компоненты самодельных взрывных устройств. Еще у них изъяли несколько миллионов рублей и десятки тысяч долларов, а также многочисленные телефоны и рации. По данным ФСБ, деньги подозреваемые получали из-за границы, а также "добывали" сами, занимаясь грабежами и разбоем в столичном регионе.

Причем все шестеро соблюдали повышенные меры конспирации. Правда, это не помогло уйти им от контроля спецслужб, которые "вели" подозреваемых несколько последних недель вплоть до момента задержания.

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То что это не обычные грабители, говорят кадры скрытой камеры, датированные 12 октября, когда один из подозреваемых надевает черную маску, а второй записывает его "обращение о войне с неверными" на фоне флага "Исламского государства". Эту запись эмиссары из Сирии должны были разместить в интернете уже после совершенных терактов, доказав тем самым, что это именно их рук дело. К счастью, этого не случилось.

Кстати, у задержанных были изъяты и уже готовые отчеты о подготовке террористических актов, а также схемы изготовления самодельных взрывных устройств. Спецслужбы не сообщают об адресах, где планировалось совершить теракты, но понятно что это были бы общественные места с большим скоплением людей.

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