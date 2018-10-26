В Москве задержаны готовившие теракт члены ячейки "ИГИЛ"

Шесть участников глубоко законспирированной ячейки террористической организации "ИГИЛ" (запрещена в РФ) задержаны в результате совместной операции Федеральной службы безопасности РФ с МВД России и ФСВНГ России. Управлялась ячейка эмиссарами из Сирии, выходцами из стран Средней Азии, сообщили в ФСБ.

"Планировалось совершение резонансных терактов в г. Москве с применением, как огнестрельного оружия, так и самодельных взрывных устройств", - говорится в сообщении ведомства.

У задержанных изъяты автоматическое огнестрельное оружие, обнаружены средства коммуникации с отчетами о подготовке террористических актов, схема изготовления самодельных взрывных устройств, а также денежные средства.