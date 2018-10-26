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26.10.2018 21:00
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Число жертв обрушения моста в Приморье возросло до двух

Фото: Пресс-служба АО "ПримАвтоДор"/ТАСС Фото: Пресс-служба АО "ПримАвтоДор"/ТАСС
Фото: Пресс-служба АО "ПримАвтоДор"/ТАСС

Спасатели достали и вскрыли машину из-под обломков рухнувшего днем в селе Осиновка Михайловского района Приморского края автомобильного моста. В легковушке, как оказалось, находились два человека - женщина и девочка, обе они погибли.

Фото: пресс-служба администрации Приморского края
Названа предварительная причина обрушения моста в Приморье

Как пояснил ТАСС первый заместитель главы района Петр Зубок, погибшие - местные жительницы, ехавшие из Уссурийска в Арсеньев.

По предварительным данным, причиной трагедии стал перегруз конструкций моста: фура, перевозившая картошку, превысила допустимую нагрузку в 1,5 раза. В результате при обрушении прицеп откатился назад и защемил ехавший сзади легковой автомобиль. Водитель грузовика не пострадал, он задержан.

На месте ЧП продолжают работать сотрудники СК, дорога перекрыта, жителей просят пользоваться объездом - это увеличит пусть на семь километров.

Завтра утром планируется провести заседание комиссии по ЧС, которая обсудит восстановление моста.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Приморский край
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