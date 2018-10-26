В Приморье после проезда большегруза рухнул мост

В Михайловском районе Приморья на автодороге Осиновка - Рудная Пристань произошло обрушение двух пролетов автомобильного моста через реку Осиновка, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Приморскому краю.

По предварительным данным, конструкция не выдержала проезда большегрузного автомобиля.

"Для уточнения обстановки на место выдвинулись сотрудники полиции и спасатели", - отметили в ведомстве, добавив, что информации о пострадавших пока нет.

Справка "РГ"



В Приморье около 1400 мостов, и 400 их нуждаются в ремонте или реконструкции. Десятки из них повредили наводнения последних лет, только в этом году из-за "большой воды" пострадали 27 сооружений.