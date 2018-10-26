Камчатская пенсионерка отдала "подруге" из соцсетей 170 тысяч рублей

Жительница Петропавловска-Камчатского обратилась в полицию с заявлением о хищении 170 тысяч рублей, сообщает краевое УМВД. 67-летняя пенсионерка, рассказала, что лишилась денег, поверив мошенникам.

Накануне в социальной сети "Одноклассники" ей поступила заявка в друзья от имени знакомой. Несмотря на то, что та уже была в списке друзей, женщина приняла предложение дружбы.

Интернет-подруга во время переписки сообщила ей про акцию одного из банков, участникам которой дарят две тысячи рублей. Для этого нужно привязать к номеру телефона "мобильный банк".

Пенсионерка ответила, что такая услуга уже подключена, но она не знает, как ей пользоваться.

"Тогда "подруга" предложила свою помощь и попросила прислать ей номер банковской карты, а также трехзначное число, указанное на обратной стороне. Женщина переслала интернет-мошеннику все смс-cообщения с кодами подтверждения дальнейших операций", - говорится в сообщении.

Таким образом она лишилась всех денег, которые находились на счете.

В полиции начали доследственную проверку.