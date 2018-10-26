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26.10.2018 05:09
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

На Камчатке обнаружили более 150 тонн нелегальной рыбы и икры

Текст: Юлия Гарднер

Сотрудники погрануправления ФСБ по восточному арктическому району обнаружили немаркированную рыбу и икру на одном из камчатских предприятий.

В Хабаровском крае нашли тайник с тонной красной икры

Вся продукция хранилась в трех тайных помещениях рефрижераторного типа. При обыске в них нашли мороженую продукцию из нерки, кеты, кижуча, горбуши общим весом более 150 тысяч килограммов, 210 килограммов икры, 698 куботейнеров с продукцией из лосося и минтая и 1200 килограммов потрошеной трески.

Хозяева предприятия не имели документов, подтверждающих законность и качество продукции, сообщает РИА Новости. Рыбу и икру изъяли. Ведется доследственная проверка.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Камчатский край
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