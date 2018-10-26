На Камчатке обнаружили более 150 тонн нелегальной рыбы и икры

Сотрудники погрануправления ФСБ по восточному арктическому району обнаружили немаркированную рыбу и икру на одном из камчатских предприятий.

Вся продукция хранилась в трех тайных помещениях рефрижераторного типа. При обыске в них нашли мороженую продукцию из нерки, кеты, кижуча, горбуши общим весом более 150 тысяч килограммов, 210 килограммов икры, 698 куботейнеров с продукцией из лосося и минтая и 1200 килограммов потрошеной трески.

Хозяева предприятия не имели документов, подтверждающих законность и качество продукции, сообщает РИА Новости. Рыбу и икру изъяли. Ведется доследственная проверка.