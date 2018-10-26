В Магадане годовалая девочка выжила при падении с пятого этажа

В реанимационное отделение детской больницы Магадана госпитализировали годовалого ребенка, упавшего с пятого этажа жилого дома. В следственном управлении СК России по Магаданской области начали доследственную проверку по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности).

Как сообщают следователи, установлено, что девочка самостоятельно забралась на подоконник и открыла окно, пока ее мать и сестра с грудным младенцем находились в другой комнате.

Эксперты выясняют подробности ситуации. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.