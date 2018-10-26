В Приморье при обрушении моста погиб как минимум один человек

В Приморье при обрушении моста через реку Осиновка в Михайловском районе погиб как минимум один человек, сообщила старший помощник руководителя Следственного управления СК РФ по Приморскому краю Аврора Римская.

Однако, кто этот погибший - водитель или пассажир легкового автомобиля, пока неизвестно. Большегруз, который двигался по мосту в момент его обрушения, придавил легковую машину, но сколько в ней было людей, неизвестно.

Сотрудники регионального СК начали проверку по факту обрушения моста, также отметила Римская.

В настоящее время на месте работают полицейские и спасатели. Организован объезд.

Спрвка "РГ"

В Приморье около 1400 мостов, и 400 их нуждаются в ремонте или реконструкции. Десятки мостов повредили наводнения последних лет, только в этом году из-за "большой воды" пострадали 27 сооружений.