В Башкирии двое мужчин похитили ребенка, заподозрив его в краже

В Башкирии следователи возбудили уголовное дело в отношении двух мужчин по пунктам "а", "д" ч 2 ст 126 УК РФ (похищение несовершеннолетнего, совершенное группой лиц). Об этом сообщила пресс-служба регионального СК.

По версии следствия, 19 октября 2018 года 40-летний мужчина во время ремонта своего автомобиля обнаружил пропажу мобильного телефона. Он написал заявление в полицию, обвинив в краже своего 13-летнего соседа. Однако мужчина не стал дожидаться, когда делом займутся блюстители порядка.

- 24 октября 2018 года он и его 34-летний товарищ пришли домой к мальчику и пытались заставить его признаться, но ничего не добились. Тогда подростка против воли забрали из дома и на автомобиле отвезли в лесопосадку неподалеку от села, - сообщили подробности в пресс-службе СУ СКР по РБ. - Там они привязали мальчика к стволу дерева и уехали. Подросток сумел освободиться от веревки и вернулся домой, после чего его опекуны обратились в правоохранительные органы.

Подозреваемых задержали и заключили под стражу на два месяца. Следователи тем временем проверяют все обстоятельства преступления.