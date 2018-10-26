После обрушения перехода в иркутской школе завели уголовное дело

По результатам доследственной проверки после ЧП в Иркутской области, где 11 сентября обрушился теплый переход между коридорами Уярской средней школы Куйтунского района, возбуждено уголовное дело. Как рассказали следователи областного СК, дело заведено по ч. 1 ст. 286 УК РФ (совершение должностным лицом действий, явно выходящих за пределы его полномочий).

Напомним, пролет перехода рухнул практически сразу после начала учебного года. Пострадавших не было, школьников временно разместили в помещениях детского сада, в клубе и местной амбулатории.

Как показала предварительная проверка, переход был признан аварийным еще в 2008 году: опорные стойки, поддерживающие второй этаж, оказались все в трещинах. Однако руководство школы и чиновники не предпринимали никаких мер к устранению аварийной ситуации, ежегодно выдавая положительные заключения о возможности эксплуатации здания школы и проведения учебного процесса.

- Расследование уголовного дела находится на контроле в Следственном управлении СК России по Иркутской области, - отметили в региональном СК.