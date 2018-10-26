Новости

В Петербурге изъяли 96 килограмм опасной шавермы 00:06
"Человека-паука" приговорили к тюрьме за покорение небоскреба в Лондоне 00:03
Банк России открыл "горячую линию" для жалоб на коррупцию 26.10.2018
Рассылавший бомбы американец заявил о "безвредности" его посылок 26.10.2018
Представитель РФ заявил в ООН о подготовке США к войне 26.10.2018
Житель Калининграда с топором напал на уличных музыкантов 26.10.2018
В Москве ожидаются осадки в виде снега 26.10.2018
Засушливое лето в ФРГ вынудило власти раскрыть стратегический запас нефти 26.10.2018
Кабмин разрешил признавать пьяными сбежавших с места ДТП водителей 26.10.2018
В Мексике автомобиль въехал в процессию паломников 26.10.2018
В Краснодаре Театр Защитника Отечества открылся спектаклем-комиксом 26.10.2018
Цена на бензин в 2019 году будет расти не выше темпов инфляции 26.10.2018
В Москве заочно арестован сооснователь группы "Шалтай-Болтай" 26.10.2018
Ассанж назвал условия сдачи британским властям 26.10.2018
Путин пошутил над губернатором ХМАО Комаровой, перепутавшей кресло 26.10.2018
Лавров обсудил с главой Сирийского комитета по переговорам ситуацию в САР 26.10.2018
Число жертв обрушения моста в Приморье возросло до двух 26.10.2018
Орешкин: Рост российской экономики в 2018 году составляет 1,5-2% 26.10.2018
Новые санкции не повлияют на изменение курса рубля 26.10.2018
Суд оштрафовал журнал The New Times и его главреда Евгению Альбац 26.10.2018
Лесной пожар из Оренбуржья подошел к Челябинской области 26.10.2018
Умер любимый корги Елизаветы II 26.10.2018
Очередная подозрительная посылка обнаружена в Калифорнии 26.10.2018
Подозреваемого в рассылке бомб в США ранее задерживали за угрозы 26.10.2018
Российский веб-сериал впервые получил международную награду 26.10.2018
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Европа полностью откажется от пластиковой посуды
Европа полностью откажется от пластиковой посуды
Специалисты МВД предложили оснащать оружие датчиками слежения
Специалисты МВД предложили оснащать оружие датчиками слежения
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
В "РГ" расскажут об установке электросчетчиков нового образца
26.10.2018 22:52
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Житель Калининграда с топором напал на уличных музыкантов

Текст: Вера Черенева (Калининград)

В Калининграде мужчина, которому не понравилось выступление уличных музыкантов, набросился на них с топором. Артисты не пострадали, нападавший попытался уничтожить их инструменты.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей регионального УМВД, инцидент произошел возле площади Победы.

Фото: depositphotos.com
Вандалам увеличат штрафы из-за шашлыков на Медном всаднике

В полицию обратились прохожие, ставшие свидетелями произошедшего. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы увезли всех участников в отдел.

Четверо музыкантов написали заявления о повреждении инструментов. Нападавшим оказался 49-летний мужчина, живущий неподалеку. Он сообщил полицейским, что ему показалась слишком громкой музыка и после серии замечаний он перешел к активным действиям.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Филиалы РГ Северо-Запад СЗФО Калининградская область Калининград
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

РПЦ: Святые Лавры принадлежат законной Украинской церкви, ее имя - тоже
Новые санкции не повлияют на изменение курса рубля
В ООН проголосовали против рассмотрения резолюции о сохранении ДРСМД
Ассанж назвал условия сдачи британским властям
Белорусы проигнорировали требование украинского чиновника перейти на "мову"