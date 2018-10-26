Житель Калининграда с топором напал на уличных музыкантов

В Калининграде мужчина, которому не понравилось выступление уличных музыкантов, набросился на них с топором. Артисты не пострадали, нападавший попытался уничтожить их инструменты.

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей регионального УМВД, инцидент произошел возле площади Победы.

В полицию обратились прохожие, ставшие свидетелями произошедшего. Прибывшие на место сотрудники патрульно-постовой службы увезли всех участников в отдел.

Четверо музыкантов написали заявления о повреждении инструментов. Нападавшим оказался 49-летний мужчина, живущий неподалеку. Он сообщил полицейским, что ему показалась слишком громкой музыка и после серии замечаний он перешел к активным действиям.