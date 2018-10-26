Интерпол с подачи Украины прекратил розыск сбежавших из Крыма преступников

Около 70 преступников, совершивших страшные преступления на территории Крыма, сняты с международного розыска. Такая дикая ситуация стала возможна благодаря позиции украинских властей, которые идут на любые методы лишь бы напомнить мировому сообществу, что полуостров когда-то был в их подчинении.

На сложившуюся ситуацию обратил внимание заслуженный юрист, профессор Иван Соловьев, выступая на Ливадийском международном форуме. "Украинское правительство в очередной раз доказало, что ради сиюминутных политических целей оно готово пойти на нарушение даже Всемирной декларации прав человека. В результате их действий по всему миру разгуливают убийцы и насильники, совершившие преступления в Крыму, а их жертвы и родственники потерпевших лишены возможности реализовать свое неотъемлемое право на справедливость", - рассказал он.

Дело в том, что бюро Интерпола Украины направило в Генеральный секретариат международной полицейской организации так называемый протест на то, что российские правоохранительные органы борются с преступностью в Крыму, используя каналы Интерпола.

"Интерпол же, являясь политически нейтральной организацией и не желая принимать участия в дальнейших политических играх украинцев, фактически спрятал голову в песок и запретил всем сторонам использовать каналы Интерпола в делах, связанных с Крымом", - отметил Иван Соловьев.

В результате с международного розыска были сняты порядка 70 лиц, обвиняемых в совершении убийств, преступлений сексуального характера, в том числе педофилии, имущественных преступлений, а также наркоторговцы, члены международных террористических организаций и другие опасные преступники.

Сегодня эти лица могут свободно перемещаться по миру, и многие из них явно продолжают преступную деятельность. Фактически, этих преступников вывели из-под юрисдикции правоохранительных органов.

Заложниками же сложившейся ситуации стали крымчане, пострадавшие от действий этих лиц и родственники жертв. Поскольку, их обидчики не наказаны, а значит и никаких компенсаций получить невозможно.

Потерпевшие уже объединились в инициативную группу, намереваясь защищать нарушенные права. Они обратились к депутатам Госдумы России и членам Совета Федерации, направили коллективные жалобы в Генеральный секретариат Интерпола. Однако до настоящего времени решение о возобновлении розыска преступников, которые получили неожиданную свободу передвижения благодаря действиям Украины, так и не принято.

Более того, имеется информация, что многие из этих преступников имеют украинское гражданство. "В условиях принятого Евросоюзом решения о либерализации визового режима с Украиной возрастает риск беспрепятственного проникновения этих лиц в Европу, где они могут продолжить свою преступную деятельность. Например, по данным следствия, одна из фигуранток, обвиняемая в мошенничестве Шевела Е.В. 1964 года рождения , была установлена осенью 2016 года в Словении. Но из-за удаления сведений об их розыске из учетов Интерпола не была выдана", - рассказал юрист.